Salud responde de manera integral a personas sin obra social

En ese marco, tratándose de personas usuarias tanto en edad pediátrica, adulta o adulta mayor que no dispone de cobertura, a través de sus áreas asistenciales y no asistenciales, Salud acciona para la respuesta integral completamente gratuita, pudiendo incluir según la situación particular numerosas prestaciones desde la consulta e interconsulta con especialistas, tratamientos, entrega y administración de todo tipo de medicación, intervenciones quirúrgicas de baja, mediana y alta complejidad, derivaciones terrestres y/o aéreas, terapias de rehabilitación, seguimiento interdisciplinario, entre otras.