Celeste Muriega, con microbikini estampada, jugó a ser “chica Playboy“

Celeste Muriega es furor en las redes sociales. Con cada posteo que realiza en su cuenta de Instagram, la influencer marca tendencia. Después de disfrutar unas relajadas vacaciones en Brasil junto a su novio Christian Sancho, Muriega volvió a Buenos Aires y protagonizó una audaz producción de fotos en microbikini estampada. En sus historias de Instagram, compartió un video donde se luce con el conjunto floreado.

¿Los detalles de su look? Mostró un conjunto de traje de baño de dos piezas con corpiño simple, estilo triangulito; y bombacha colaless

ultracavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas. El estampado es floreado en tonos llamativos como el rosa, el violeta y el verde . Además, la microbikini cuenta con elásticos en total black , a contratono con el diseño textil. ¿El dato? Muriega le agregó el logo de Playboy a la foto.





Celeste Muriega encendió las redes sociales. (Foto: Instagram/@celestemuriega).

Pero eso no fue todo. Como siempre, acompañó su look con un make up de alto impacto. Llevó los ojos maquillados con sombras en negro azabache al mejor estilo smokey eyes y las complementó con máscara de pestañas al tono, un leve delineado inferior, rubor rosado en las mejillas y un labial rosado con gloss y brillo. Un hairstyle de pelo suelto con raya al medio y algunos rulos desestructurados fue el toque final del estilismo.

Celeste Muriega con microbikini estampada. (Foto: Instagram/@celestemuriega).

Las imágenes se volvieron virales en la aplicación de fotos y coleccionaron miles de reacciones por parte de los usuarios de internet.

Celeste Muriega arrasó con su fogoso look. (Foto: Instagram/@celestemuriega).









