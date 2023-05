El Ministerio de Seguridad dispuso la clausura del boliche capitalino

Debido a los disturbios sucedidos este domingo, el Ministerio de Seguridad a través del Juzgado Contravencional N° 3 procedió a la clausura de Zaigua por 45 días debido a varias actuaciones que se incumplieron.

02 DE MAYO DE 2023

En horas de la mañana, el Ministro de Seguridad, Luis Martín acompañado por el Jefe y Subjefe de la Policía de la Provincia, Comisarios Generales, Horacio Herbas Mejias y Sergio Carrizo respectivamente se hicieron presentes en el local bailable Zaigua, ubicado en Alto Comedero, para clausurar junto al Juez Contravencional N° 3, Dr. Federico Borda Caballero debido a los incidentes ocurridos donde adolescentes del nivel secundario fueron estafados e intoxicados en un evento de matiné.

En tal contexto, el Ministro Martín expresó que “tras lo sucedió este domingo que son de público conocimiento, con el Departamento Contravencional y el Juzgado Contravencional hemos dispuesto la clausura inmediata de este lugar. Además hemos realizado una denuncia penal para que se llegue a dirimir los responsables y organizadores de este evento y porque hubo una sobreventa”.

Asimismo el Ministro sostuvo que el mismo día se realizaron las actuaciones de oficio desde el Ministerio Publico de la Acusación debido a la falta más importante que fue exceder la capacidad del lugar lo que deriva el incidente en el boliche.

“Existieron chicos que se quedaron con entradas compradas afuera del lugar, y esto molesto. A su vez hay chicos que sostienen que no los dejaban salir y eso podría configurarse una privación ilegítima de la libertad. Hay muchas pruebas y testimonios que agradecen el accionar del personal policial que no sabemos cómo hubiese terminado. La justicia debe determinar lo que paso y saber quiénes son los responsables”, sentenció. Sobre la clausura señalo que “la medida es contundente como para que todos aquellos que quieran organizar un evento de estas características cumplan con los requisitos que determina la Ley de Nocturnidad”.

“La policía no usa gas pimienta ni ingresa con gas lacrimógenos, hay chicos que no podían salir y existe las filmaciones y está todo sujeto a investigación sobre la seguridad privada. Porque lo que paso en este boliche es un hecho reprochable y no debe jugar con la vida de las personas”, concluyó. A su vez, el Juez Contravencional Nª3; Federico Borda Cabello indicó que “se ordenó una clausura por 45 días hasta el momento, posteriormente se verá cual es el resultado definitivo cuando se presente el contraventor al juzgado a ejercer su derecho de defensa”.

En tanto, el Juez Borda detalló que “aparte de la clausura definitiva tienen una multa de 35 unidades fijas, entendiendo que los hechos son varios, el dueño del boliche comete varias faltas, una de ellas fue una matiné, pero al margen de lo ocurrido este domingo la clausura fue por una acumulación de contravenciones, entre ellas el ingreso de menores de edad”.

Finalmente, aseveró que “esta constatado que lo ocurrido el domingo pasado fue responsabilidad de la seguridad privada dentro del boliche, quienes arrojaron gas pimienta a los jóvenes que se encontraban en las instalaciones y nos corresponde tomar cartas en el asunto”.

