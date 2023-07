Jorge Lanata contó por qué confirmó que Wanda Nara tiene leucemia: “Todos me critican pero todos me repiten”

Jorge Lanata confirmó en Radio Mitre que Wanda Nara padece leucemia . Luego de sus dichos, una ola de críticas comenzó a surgir tanto en redes sociales como en el mundo de la farándula y las noticias por lo que el periodista aclaró por qué dio a conocer el diagnóstico de la famosa .

“Yo me lo busqué”, se sinceró el conductor en vivo con Mariana Fabbiani en DDM (América) luego de decir los resultados a los que se sometió la blonda. Y siguió: “Lo que hice fue ponerle un nombre a algo de lo que todos hablaban”.

“Hablo con Andrea Rodríguez que es mi productora ejecutiva. En un momento, al final de lo que estábamos hablando me dice ‘está el tema Wanda Nara, pero Marina (Calabró) no lo quiere contar’”

“Todos me critcan pero todos me repiten”

“Todos me critcan pero todos me repiten” , sentenció Jorge Lanata. El conductor de Lanta sin Filtro y PPT (el trece) volvió a repetir que, antes de brindar la información al aire, lo corroboró con su productora ejecutiva además de haber acudido a más fuentes.

Y agregó: “‘¿Por qué?’, le pregunto y me dice ‘porque con eso no se quiere meter’. Hago unos llamados, termino de confirmarlo y lo digo yo y mirá el quilombo que se da hoy ”.

Además, el conductor apuntó contra quienes explicaban qué estaba padeciendo Wanda Nara pero sin dar el nombre en específico. “Hablaban de glóbulos blancos, de problemas en bazo, de Fundaleu...”, continuó.