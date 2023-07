"Si es culpable, yo lo entrego de los pelos": fuertes declaraciones del papá de L-Gante

“Si hay algo que tenemos, que es fundamental, es que nosotros no mentimos. Vamos a ir a la Justicia con la verdad, no con artilugios de ‘qué dijo’, ‘qué no dijo’. Vamos a ir con lo que corresponde. No pedimos que la Justicia sea benévola con Elián, le pedimos que haga lo que corresponde, nada más ”, agregó.