Javier Milei: “Si Bullrich quisiera sumarse, cómo no la voy a incorporar”

El candidato a presidente de La Libetad Avanza, Javier Milei, le hizo un guiño a Patricia Bullrich con la mira puesta en la segunda vuelta. El libertario necesita pescar de la pecera de Juntos por el Cambio si quiere vencer al ministro de Economía, Sergio Massa. “¿La incorporarías a Bullrich a tu gobierno?”, le preguntó Luis Majul en su radio El Observador. “Si ella quisiera, cómo no la voy a incorporar”, dijo y agregó: “Ella ha sido exitosa en combatir la inseguridad”.



Milei, que en el último tramo de la campaña le pegó fuerte a Bullrich, para desplazarla del ballottage, en esta oportunidad se mostró cerca de la dirigente de Pro: “En ese plano tenemos una absoluta coincidencia”. “Siempre le reconocí su enorme tarea en el ministerio de Seguridad. Fijate que la sentencia en ese punto es la misma: el que las hace las paga”, explicó.



“Es tan claro ese punto de coincidencia entre los dos que no podemos distinguir quién es el dueño de la obra”, manifestó. Por otro lado, atacó a Massa: “Se hace el moderno, pero tiene argumentos machirulos, como tuvo en el debate. ¿Si pertenezco a un grupo minoritario soy mala persona? Tiene un comportamiento perverso Massa ”, manifestó.







También criticó a Horacio Rodríguez Larreta. “El no representa las ideas de la libertad y cuando se necesitaban ideas más profundas siempre la tiraba para la tribuna” , indicó. “Ahí no están las ideas de la libertad seguramente. El problema es el socialismo”, dijo Milei.



El candidato de La Libertad Avanza había atacado con mayor dureza a Bullrich sobre el final de la campaña, cuando la tildó de “montonera asesina” y “tirabombas” y desde su espacio la acusaron de poner bombas en un jardín de infantes, un hecho que nunca ocurrió.





En ese momento, la líder del Pro le contestó: “Lo que él dice con un nivel de violencia a los 53 años es peligroso, a los 53 años no fui violenta, ni a la edad que tengo soy violenta, porque uno aprende en la vida y lo peor de la vida es ser violento a la edad que él tiene, no ser capaz de entender que en el mundo uno convive con el otro, que no lo trata como una cucaracha, que no dice que lo va a aplastar, que no le dice ‘mogólico’ a las personas, que es capaz de reconocer en el otro a una persona”, enumeró.





Milei, en busca del voto de Bullrich para el ballottage





Este domingo 22 de octubre, Javier Milei arañó los 30 puntos frente al 36,6 de Sergio Massa y al 23% de Bullrich. Es a ese lugar (sobre todo ahí) a dónde Milei irá a buscar los votos que le faltan para ganarle a Massa, porque el núcleo del apoyo que tiene Bullrich es antiperonista.

Massa, mientras tanto, le había hecho guiños tras el triunfo al radicalismo, a la Izquierda y a los votantes de Juan Schiaretti. Massa dijo: “Voy a hacer el mayor de los esfuerzos para ganarme su confianza”, aseguró. “Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre. Construido sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política. Es importante tener la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la Argentina”.



“La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre, con mi gobierno”, afirmó el ministro de Economía, que no mencionó en ningún momento a Alberto Fernández ni Cristina Kirchner, los principales socios de la coalición oficialista. Y en ese intento de capturar votos de la izquierda, por ejemplo, ya tuvo algunas repercusiones.





Myriam Bregman se diferenció de Milei y aclaró que “no son lo mismo”. Dijo: “Como voy a decir que son lo mismo. Nadie es igual a nadie y Sergio Massa no puede ser igual a Milei”, afirmó Bregman en declaraciones a Radio 10 al referirse a los postulantes de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA) tras los resultados obtenidos en los comicios de ayer y de cara a la segunda vuelta. Ayer, Bregman obtuvo casi 710.000 votos, el equivalente al 2,7% del padrón.





Patricia Bullrich, con críticas a Massa pero sin mencionar a Milei, por ahora





Patricia Bullrich, por su parte, no tomó postura todavía sobre qué es lo que hará, al menos en público. Tras el resultado de la elección general, la candidata del Pro le habló a sus votantes pero no hizo mención a Milei ni a lo que dirá en la segunda vuelta. “No soy yo quien va a venir a felicitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la Argentina ”, afirmó Bullrich, y agregó que el oficialismo lo único que hizo en el último tiempo fue “repartir plata y hundir el futuro del país”.

“Por eso quiero decirles que siempre, junto a todos los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que quizás en el corto plazo vuelvan”, expresó, dirigida al casi 24% de los argentinos que la eligió hoy.





