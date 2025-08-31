Descubren chats que afirman que “Karina Milei y Lule Menem” controlan una obra social que hace negocios con medicamentos



El juez Sebastián Casanello ordenó el viernes a la secretaria de Trabajo de la Nación que le mandé todos los mails institucionales en que se hable de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de trabajadores rurales (UATRE) o su obra social OSPRERA en la causa en que se investiga si hubo un “plan criminal” para intervenir judicialmente ese gremio, uno de los más grandes del país con 700 mil afiliados.





En los chats sumados a la causa aparece mencionado que el subsecretario General de la Presidencia y mano derecha de Karina Milei, Lule Menem, como controlando la sí intervenida obra social OSPRERA. Es en una causa distinta en la cual Casanello investiga si la Droguería Suizo Argentina pagó supuestos sobornos a Lule y Karina abierta a partir de la filtración de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.





En una llamada orden de presentación, Casanello solicitó a la secretaria de Trabajo un “back up de los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por Pablo Miguel Ansaloni, Julio Cordero, Claudio Alberto Aquino, Marcelo Carlos Petroni, Marcelo Agustín Andrada y Aixa Laura Petriati, ya sea que se traten de intercambios de mails entre sí, o bien que contengan como asunto y/o en el cuerpo del mensaje alguna referencia o mención a los imputados, o a las siguientes voces: "José Voytenco", "UATRE", "OSPRERA", "Pablo Ansaloni", "Cordero", "Claudio Aquino", y "Marcelo Petroni”, entre otros. Si la cartera no los facilita a la Policía de la Ciudad, el juez procederá en los siguientes días a realizar un allanamiento como hizo con la Droguería Suizo Argentino en la causa del escándalo de los audios de Spagnuolo.





Esta causa por UATRE se abrió por una denuncia presentada por el secretario general actual del sindicato José Antonio Voytenco alineado con el kirchnerismo, quien está duramente enfrentado con el ex titular del sindicato y diputado de La Libertad Avanza Pablo Ansaloni, desde que murió el histórico líder del gremio el Momo Venegas en 2017. A fines de 2022, Voytenco le ganó las internas a Ansaloni por solo 8 votos de diferencia de congresistas, pero el Gobierno de Alberto Fernández reconoció la victoria del primero.

El dirigente José Voytenco, en el último congreso de UATRE.





Por su parte, Voytenco tiene una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito impulsada por Ansaloni y otra ante la justicia penal ordinaria el presunto desvío de millones de dólares de fondos sindicales y por posibles maniobras de lavado de dinero.





En un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) -que tiene el juez Casanello- se conocieron chats enviados por el interventor de la obra social OSPREM Marcelo Petroni. El celular de Petroni fue abierto por la DAJUDECO. Uno dice, por ejemplo: “Hola Edu. Me tengo que reunir con Martín Menem y Lule a las 9,30”. El Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, intervino OSPRERA el año pasado y dejó a cargo a Petroni.





En otro chat, Petroni donde dice “me reuní con Julio Cordero el Secretario de Trabajo de la Nación y con Mario Lugones el Ministro de Salud” e inmediatamente envía otro texto “después con Martín Menem en Casa Rosada”. Petroni tiene a Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación agendado como contacto. Luego Petroni le escribe a un tal Sergio Aguirre donde expone “avisale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”.





Un día después Petroni envía un Whatsaap Aixa Petrati, ex número dos de la delegación La Plata de UATRE, donde dice “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de uatre. Me consta.” Sobre ´le envía un mensaje a “Santiago Comadira. Prensa” donde escribió “Nosotros somos Lule y Karina”.





Lule Menem negó esta semana haber intervenido en hechos irregulares en el caso ANDIS.





En fuentes judiciales se estimó que Casanello podría sumar esos chats a la causa ANDIS que investiga junto al fiscal Franco Picardi.





El 23 de enero de 2025, Petroni liquidó una la deuda atrasada de cuatro meses con la droguería Suizo Argentina, según documentos que tiene la causa de Casanello.





Desde que el Gobierno intervino OSPRERA, el 29 de noviembre del año pasado, la obra social sindical le pagó a la Droguería Suizo Argentina, “unos 7 mil millones de pesos por medicamentos”, informó el programa de TV “¿La Ves’” de Joni Viale.





La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuan había pedido a Casanello llamar a declaración indagatoria a una serie de funcionarios, pero el juez primero quiere reunir más pruebas como los mails para analizar su contenido.





En febrero pasado, el juez había allanado OSPRERA buscando más pruebas antes de decidir.





Además, recabó los registros de Trabajo que muestran que Ansaloni ingresó en siete ocasiones a la Secretaría de Trabajo entre agosto de 2024 y enero de 2025, mientras que Petriati y Andrada también mantuvieron reuniones con funcionarios del área.





Marijuan le pidió esta semana a Casanello la declaración indagatoria de Ansaloni; Cordero; Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; Petroni, interventor de OSPRERA; Marcelo Agustín Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE; y Aixa Laura Petriati -ex Subdelegada por la provincia de Buenos Aires de UATRE. El fiscal los imputó de un supuesto plan criminal para hacer intervenir por la Justicia ese sindico por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento.





Según la denuncia, el plan se habría materializado con la firma, el 29 de enero de 2025, de un dictamen por parte de Aquino solicitando la intervención judicial de la UATRE, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo y un pedido del secretario de Trabajo a la Justicia Laboral para que proceda a la intervención por supuestas irregularidades. Otros Gobierno han intervenido directamente sindicatos pero en este caso, Cordero se lo pidió a la Justicia.