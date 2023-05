Cristina Kirchner del "estoy en libertad condicional" al "quién puede comprar dólares ahora"

Cristina Kirchner habló por primera vez tras el comunicado publicado el pasado martes, en el que afirmó (una vez más) que no será candidata de cara a las próximas elecciones presidenciales.





Al ser consultada por su interlocutor acerca de su presencia en un medio de noticias, Cristina apuntó "se hace política en televisión", pero también "en la Justicia". Por otra parte, volvió a hablar del "Partido Judicial". "Se vio claramente cuando pasó lo de Lago Escondido", apuntó la líder del oficialismo.





Sobre aquel entonces, aseveró: "Los alumnos de facultad de Derecho no fueron a la cátedra del juez Ercolini. El juez que me procesó en la Causa Vialidad, armando facturas truchas para esconder las dádivas, después de haber viajado con los dueños de Clarín; la foto de Lago Escondido fue muy brutal".





"Vos fijate que hace pocos días, no un funcionario vinculado con el oficialismo, al contrario, dijo que el juez Horacio Rosatti pagó con contratos en la Cámara de Casación. Para disimular le dieron un contrato a una camarista".

Cristina Kirchner durante su entrevista en "Duro de Domar". Cristina Kirchner durante su entrevista en "Duro de Domar".





Además, al mencionar su comunicado y su "no candidatura", ella confesó que "está en libertad condicional". "Puedo tener muchos defectos, pero sé que la palabra de alguien que lidera una fuerza política debe hacerlo con absoluta responsabilidad. No me manejo hormonalmente, yo me he manejado con las neuronas", dijo, para no volver a repetir que no será candidata.













Por esto, Kirchner manifestó que "en otro país del mundo" esto sería un escándalo: "Esta no es solo una cuestión de persecución a una dirigente política. Vienen por el sistema democrático".





Al ser consultada sobre el fallo que afectó a las elecciones provinciales, la Vicepresidenta alertó: "Alguien tiene dudas después de lo que pasó en Tucumán y San Juan". Por esto mismo, Cristina afirmó que "activaron el dispositivo" tras las malas elecciones de Juntos por el Cambio.









"En nuestro Gobierno la gente podía comprar 2500 dólares. ¿Cuánta gente puede comprar 2500 dólares?".





Volviendo al "operativo clamor", afirmó que su renunciamiento llegó en un momento en que las denuncias de la Corte la podrían haber puesto en prisión, motivo por el que no quería ser una "candidata procesada".





La Vicepresidenta expresó cuando llegaba al estudio en el que la entrevistaron: "Hace mucho que no vengo a un canal de televisión". De hecho, la última vez que se apersonó a un señal fue en "Morfi", 17 de octubre de 2017.

Cristina y su mirada sobre la economía en la Argentina





"Nadie habla de la emisión de los dólares del Fondo Monetario. Si vos replicás estas cosas pareciera que la emisión es un señor que da billetes en el Banco Central".





Al mismo tiempo, destacó cuál fue el momento en que "el macrismo se endeudó" el periodo en que la inflación castigó a la Argentina. "En el caso nuestro, pasó lo que pasa en los Gobierno peronistas: la inflación se produce por puja distributiva", expresó.





Luego, dio su parecer sobre el desarrollo de su gobierno: "En nuestro Gobierno la gente podía comprar 2500 dólares. ¿Cuánta gente puede comprar 2500 dólares?". "Los márgenes de ganancia que tienen determinadas empresas son muy importantes. Al estar el salario tan bajo, la rentabilidad aumenta. Esto no solo impacta en la gente, sino que ese excedente lo usan para cambiarlos por dólares".





Elecciones 2023: ¿Qué ocurrirá?





"A los gobernadores no se le adjudican los problemas de la economía. Creo que estas elecciones serán atípicas: es una elección de tercios", destacó Cristina Kirchner. Por otra parte, agregó: "Lo importante será entrar al balotage".





"En 2019 la gente tenía memoria de lo que había ocurrido del gobierno macrista. La diferencia es que el Frente de Todos obtuvo una diferencia de 15 puntos. Después de las PASO hubo un cambio en la campaña del partido. Hasta las PASO lo hacíamos en el Instituto Patria y luego se sumaron otras voces".









En ese sentido, la referente política apuntó contra Alberto Fernández al denostar su oratoria en aquellas elecciones generales de 2019 y sus comentarios sobre la situación del dólar y el tipo de cambio. "Estamos mucho mejor que si Mauricio Macri hubiera sido reelecto", precisó.





Sobre este punto, la ex mandataria dijo que "es mentira esto de que siempre estuvimos así, en 2015 no estábamos así". "¿Era Disneyland? No. Disneyland no existe".





fuente:https://www.cronica.com.ar/politica/Cristina-Kirchner-de-estoy-en-libertad-condicional-al-quien-puede-comprar-dolares-ahora-20230518-0205.html

